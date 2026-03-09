Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Süper Lig'de Trabzonspor'a mağlup oldukları müsabakanın ardından hakem kararlarını sert bir dille eleştirerek MHK Başkanı Gündoğdu'yu istifaya çağırdı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Kayserispor'da Başkanı Nurettin Açıkalın, hakem kararlarına tepki gösterdi.

"MHK BAŞKANI DERHAL İSTİFA ETMELİ"

Hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Özgür Yankaya'yı ser sözlerle eleştiren ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesi gerektiğini belirten Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Cihan Aydın, senin Kayserispor ile ne sorunun var! Kayserispor'un hakkı çalına çalına doymadınız. Aziz mübarek gün hak yemeye doymadınız. Bu kararları nasıl verdin Cihan Aydın! Trabzonspor'un Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi olabilir ama bizi ilgilendirmez. Biz ligde kalmaya çalışıyoruz, siz ne hakla müdahale ediyorsunuz! MHK Başkanı bu akşam derhal istifa etmeli! TFF Başkanı bu konuya derhal müdahale etmelisiniz. Eyüpspor maçında VAR'da Özgür Yankaya var, yetmemiş ve doymamış... Yine vermişler! Biz onurumuzla mücadele ediyoruz. Hakemlerin içinde oldukları pislikleri TFF ortaya çıkardı! Kim hangi pislik içinde biliyoruz! Haftaya seni yine bekliyoruz Özgür Yankaya! Biz buradayız, sizi de bekliyoruz! Haklıyken haksız duruma düşecek şekilde konuşmayalım. Bize kötü laf yakışmaz." şeklinde konuştu.

"KAYSERİSPOR'U DÜŞÜREMEYECEKSİNİZ"

Adil yönetim olmadığı için taraftarların stattan çekildiğini belirten Açıkalın, "Haftaya Samsunspor maçına da bekliyoruz. Arefe günü saat 16:00'ya maç veren arkadaş, seni de buraya bekliyoruz. Kayserispor'u düşüremeyeceksiniz! Başaramayacaksınız! Boşuna hak yemeyin, evlatlarınız var! Taraftar futboldan nefret etmiş, tiyatro olduğunu düşünüyor ve maçlara gelmiyor! Tiyatro salonunu doldururlar. Baştan sonucu söyleyin, biz de ona göre yapalım! Operasyona gerek yok! Kayserispor çok güzel oyun oynadı. Oyuncuların alnından öperim ama ben her hafta açıklama yapmaktan bıktım!" diye konuştu.

