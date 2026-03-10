İsviçre’de yaşayan Türk vatandaşı Vera Çelik (20), Zürih’in 10. bölgesinde İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nden (SP) yeni Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

Diş hekimi asistanı olarak eğitim alan Çelik, 4 bin 772 oyla bu göreve seçildi ve Zürih’te başörtülü ilk Belediye Meclis Üyesi oldu. Çelik, uzun yıllardır başörtüsü yasağı ile İslam karşıtlığının yanı sıra sosyal adalet ve ayrımcılığa karşı mücadele veriyor.

İsviçre’de Türklerin buluşma noktası olan Post Gazetesi’nin sahibi ve genel yayın yönetmeni Ömür Çelik’in kızı da olan Çelik’in Zürih’ten seçilmesi Türk toplumunda sevinçle karşılandı.

Türkiye’nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Çelik’i arayıp tebrik ederken, babasına gönderdiği tebrik mesajında da “8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bize daha güzel bir hediye olamazdı” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman da Çelik’i arayıp başarısından dolayı tebrik etti.

