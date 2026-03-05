Bitlis’te bir camide yapılan saygısız hareket ‘Pes’ dedirtti. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler, mermerleri kırdı, duvarlara zarar verdi, halıların üzerinde sigara söndürdü.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Fatih Camii'nde Ramazan ayında yapılan büyük saygısızlık, görenleri hayrete düşürdü. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin cami kapısını kırıp, duvarlara zarar verdikten sonra mermerleri kırdığı, halıların üzerinde sigara izmaritleri söndürdükleri belirlendi.

Camide çirkin saldırı! Kapıyı duvarı kırıp, halıda sigara söndürdüler

SABAH CEMAAT FARK ETTİ

Gece saatlerinde yapıldığı düşünülen çirkin saldırı, sabah namazı için camiye gelen vatandaşlar, halılar üzerindeki yanık izlerini ve yerdeki sigara izmaritlerini fark etmesi ile ortaya çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Saldırıyı hemen yetkililere bildiren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Olayın ardından camide inceleme başlatılırken, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için görüntüler incelenmek üzere alındı.

Yaşanan olaya tepki gösteren cami cemaatinden Muhammed Karayılan, ibadethanelere yönelik bu tür saygısız davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti. Camiye gelen vatandaşlar, bunu yapanların bulunmasını istediklerini söyledi.

