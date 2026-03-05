5 Mart 2026 tarihinde X (Twitter) ve YouTube platformlarında yaşanan erişim sorunları sosyal medya kullanıcılarının gündemine geldi. Kullanıcılar, platformlarda yaşanan yavaşlama ve bağlantı problemlerinin nedenini araştırmaya başladı. Peki, X (Twitter), Youtube çöktü mü, neden açılmıyor?

Sosyal medya kullanıcıları 5 Mart 2026 Perşembe günü X (Twitter) ve YouTube platformlarında yaşanan erişim problemleri nedeniyle “X çöktü mü?” ve “YouTube neden açılmıyor?” sorularını araştırıyor. Son 24 saatlik hata raporları incelendiğinde her iki platform için de yoğunluk yaşandığı görülüyor.

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Son 24 saatlik hata raporlarına göre X (Twitter) platformunda kullanıcı bildirimlerinde artış yaşandı. 5 Mart 2026 sabah saatlerinde bildirilen raporlara göre erişim sorunu bildirilmedi. İnternet sitesi kaynaklı anlık bağlantı problemleri yaşanabiliyor.

Kullanıcılar özellikle gönderilerin yüklenmemesi, zaman akışının yenilenmemesi ve platforma girişte gecikme yaşanması gibi sorunlar bildirdi. Raporlanan verilere göre dün akşam saatlerinde 20.00 civarında erişim sorunlarına ilişkin bildirimlerin yükseldiği görülüyor. Ancak veriler genel bir küresel çökme yerine belirli saatlerde yaşanan kısa süreli erişim problemlerine işaret ediyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

YouTube için paylaşılan son 24 saatlik hata raporları incelendiğinde, kullanıcı bildirimlerinin gün içinde düşük seviyelerde seyrettiği görülüyor. Özellikle platforma giriş, video yükleme veya içerik oynatma sırasında bazı kullanıcıların sorun yaşadığına dair bildirimler yapıldığı dikkat çekiyor.

Ancak elde edilen verilere göre YouTube platformunda geniş çaplı bir küresel çökme yaşandığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Bildirimler çoğunlukla bölgesel bağlantı problemleri veya internet servis sağlayıcı kaynaklı sorunlarla ilişkilendiriliyor.

