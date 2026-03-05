ASKİ, 5 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek arızalar nedeniyle şehirde belirli mahallelerde su verilemeyeceğini duyurdu. Vatandaşlar ''Ankara'da sular saat kaçta, ne zaman gelecek?'' sorusuna cevap ararken kesinti saat aralıkları bildirildi. İşte, ASKİ su kesintisi 5 Mart 2026 listesi...

ASKİ su kesintisi 5 Mart günü 3 farklı ilçede yaşanacak. Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesi , Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi Aslanbey Caddesi civarında ve Çubuk ilçesi Yavuzselim Mahallesi Köşem Sokak bölgesinde arıza çalışmaları yapılacak. Peki, Ankara'da sular saat kaçta, ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi 5 Mart 2026 listesi! Ankarada sular saat kaçta, ne zaman gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ 5 MART 2026 LİSTESİ

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.03.2026 09:15:00

Tamir Tarihi: 5.03.2026 15:00:00

Detay: Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesi 4592 Sokak içinde Pe 160 lık içme suyu branşman bağlantısından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler: Kızılcaşar Mahallesi bir kısmı



ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.03.2026 09:35:00

Tamir Tarihi: 5.03.2026 13:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Zübeyde Hanım Mahallesı Aslanbey Caddesi İçerisinde meydana gelen İçme Suyu Şebeke hattındaki arızadan dolayı 05.03.2026 saat 09:30 ile 05.03.2026 saat 13:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Zübeyde Hanım Mahallesi bir kısmı



ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.03.2026 09:40:00

Tamir Tarihi: 5.03.2026 17:25:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YAVUZSELİM MAHALLESİ KÖŞEM SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASINDAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ÜST KOTLAR YAVUZSELİM MAHALLESİ ÜST KOTLAR

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberle İlgili Daha Fazlası