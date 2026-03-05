Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bebek ve çocuk ürünleri markası Civil Mağazacılık’ta yaşanan siber saldırı sonucu yaklaşık 4,5 milyon müşteriye ait kişisel verilerin etkilenmiş olabileceğini duyurdu.

KVKK tarafından yapılan açıklamaya göre, Civil Mağazacılık bünyesinde bir veri ihlali yaşandı. Kurum, yaşanan siber saldırı nedeniyle yaklaşık 4,5 milyon müşteriye ait kişisel verinin risk altına girdiğini bildirdi.

HANGİ VERİLER ELE GEÇİRİLDİ?

Yetkililer, ihlal kapsamında isim ve iletişim bilgileri, kullanıcı hesap verileri ile çevrim içi alışveriş kayıtları gibi bazı müşteri bilgilerinin etkilenmiş olabileceğini belirtti.

Uzmanlar, bu tür siber saldırıların genellikle şirketlerin müşteri veri tabanlarını hedef aldığını ve milyonlarca kullanıcıya ait bilgilerin tehlikeye girebildiğini ifade ediyor. Veri ihlalinin kapsamına ilişkin inceleme ve değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.

