Açıklama geldi! Çocuk giyim markası Civil'den milyonlarca kişinin verisi sızdırıldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bebek ve çocuk ürünleri markası Civil Mağazacılık’ta yaşanan siber saldırı sonucu yaklaşık 4,5 milyon müşteriye ait kişisel verilerin etkilenmiş olabileceğini duyurdu.
Civil Mağazacılık, bir siber saldırı sonucu yaklaşık 4,5 milyon müşterisine ait isim, iletişim ve hesap verileri dahil kişisel bilgilerinin etkilendiğini açıkladı.
- Civil Mağazacılık, bir siber saldırıya maruz kaldı.
- Yaklaşık 4,5 milyon müşteriye ait kişisel veriler risk altında.
- KVKK, veri ihlalini kamuoyuna duyurdu.
- Etkilenen veriler arasında isim, iletişim bilgileri, kullanıcı hesap verileri ve çevrim içi alışveriş kayıtları bulunuyor.
- Veri ihlalinin kapsamına ilişkin incelemeler devam ediyor.
KVKK tarafından yapılan açıklamaya göre, Civil Mağazacılık bünyesinde bir veri ihlali yaşandı. Kurum, yaşanan siber saldırı nedeniyle yaklaşık 4,5 milyon müşteriye ait kişisel verinin risk altına girdiğini bildirdi.
HANGİ VERİLER ELE GEÇİRİLDİ?
Yetkililer, ihlal kapsamında isim ve iletişim bilgileri, kullanıcı hesap verileri ile çevrim içi alışveriş kayıtları gibi bazı müşteri bilgilerinin etkilenmiş olabileceğini belirtti.
Uzmanlar, bu tür siber saldırıların genellikle şirketlerin müşteri veri tabanlarını hedef aldığını ve milyonlarca kullanıcıya ait bilgilerin tehlikeye girebildiğini ifade ediyor. Veri ihlalinin kapsamına ilişkin inceleme ve değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.