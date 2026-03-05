Sarı-lacivertlilerde hastalığı sebebiyle iki maçtır takımını yalnız bırakan Domenico Tedesco ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Tedesco'nun, Antalyaspor karşılaşmasına serumla çıkmak istediği; doktorların, "Düşüp bayılırsın" diyerek İtalyan teknik adama izin vermediği belirtildi.

Fenerbahçe'de geçirdiği ağır hastalık nedeniyle deplasmanda 2-2 sonuçlanan Antalyaspor maçında takımın başında yer alamayan Domenico Tedesco, Türkiye Kupası maçı için Gaziantep'e de gidemedi. Yönetici Ertan Torunoğulları, İtalyan teknik adamın 8 Mart Pazar günü Samsunspor'a karşı görevine döneceğini açıkladı.

Domenico Tedesco

İNGİLTERE'YE GİTMEDEN ÖNCE HASTALANDI

40 yaşındaki çalıştırıcının, Nottingham Forest karşılaşması için İngiltere'ye giderken hastalık belirtilerinin başladığı ve karşılaşmadan sonra fenalaşınca ilk müdahaleyi soyunma odasında kulüp doktorlarının yaptığı öğrenildi.

"BU HALDE AYAKTA DURAMAZSIN, BAYILIRSIN"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Antalya'ya dönüşte Tedesco, "Beni mutlaka maça çıkarın" dedi. Ancak dortorlar, "Bu halde ayakta duramazsın, düşer bayılırsın" diyerek, bu isteğe izin vermedi.

ENFEKSİYON ZATÜRREYE DÖNDÜ, TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ataşehir'de özel bir hastanede tedavi altına alınan İtalyan teknik adama yoğun ilaç tedavisi uygulanmasına rağmen enfeksiyonun zatürreye döndüğü bildirildi. 2,5 gün hastanede kalan Tedesco'nun tedavisi evinde devam ediyor.

Genç teknik direktörün, sağlık heyetine "Samsunspor maçında saha kenarında olmalıyım" dediği belirtildi.

