Fenerbahçe'de Tedesco'nun son durumu: Doktorlardan uyarı: Yapma, düşüp bayılırsın!
Sarı-lacivertlilerde hastalığı sebebiyle iki maçtır takımını yalnız bırakan Domenico Tedesco ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Tedesco'nun, Antalyaspor karşılaşmasına serumla çıkmak istediği; doktorların, "Düşüp bayılırsın" diyerek İtalyan teknik adama izin vermediği belirtildi.
- Tedesco, ligdeki Antalyaspor ve kupadaki Gaziantep maçlarında takımın başında yer alamadı.
- Hastalık belirtileri Nottingham Forest maçı için İngiltere'ye giderken başlayan Tedesco'ya, soyunma odasında ilk müdahaleyi kulüp doktorları yaptı.
- Doktorların, 'Bu halde ayakta duramazsın, bayılırsın' uyarısına rağmen Tedesco'nun, Antalyaspor maçına çıkma isteği reddedildi.
- Ataşehir'de özel bir hastanede tedavi altına alınan Tedesco'da enfeksiyonun zatürreye döndüğü ve tedavisinin evde devam ettiği belirtildi.
- Yönetici Ertan Torunoğulları, İtalyan teknik adamın 8 Mart Pazar günü oynanacak Samsunspor maçında saha kernarına döneceğini açıkladı.
Fenerbahçe'de geçirdiği ağır hastalık nedeniyle deplasmanda 2-2 sonuçlanan Antalyaspor maçında takımın başında yer alamayan Domenico Tedesco, Türkiye Kupası maçı için Gaziantep'e de gidemedi. Yönetici Ertan Torunoğulları, İtalyan teknik adamın 8 Mart Pazar günü Samsunspor'a karşı görevine döneceğini açıkladı.
İNGİLTERE'YE GİTMEDEN ÖNCE HASTALANDI
40 yaşındaki çalıştırıcının, Nottingham Forest karşılaşması için İngiltere'ye giderken hastalık belirtilerinin başladığı ve karşılaşmadan sonra fenalaşınca ilk müdahaleyi soyunma odasında kulüp doktorlarının yaptığı öğrenildi.
Zeki Murat Göle, Tedesco'nun döneceği tarihi açıkladı!
"BU HALDE AYAKTA DURAMAZSIN, BAYILIRSIN"
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Antalya'ya dönüşte Tedesco, "Beni mutlaka maça çıkarın" dedi. Ancak dortorlar, "Bu halde ayakta duramazsın, düşer bayılırsın" diyerek, bu isteğe izin vermedi.
ENFEKSİYON ZATÜRREYE DÖNDÜ, TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Ataşehir'de özel bir hastanede tedavi altına alınan İtalyan teknik adama yoğun ilaç tedavisi uygulanmasına rağmen enfeksiyonun zatürreye döndüğü bildirildi. 2,5 gün hastanede kalan Tedesco'nun tedavisi evinde devam ediyor.
Genç teknik direktörün, sağlık heyetine "Samsunspor maçında saha kenarında olmalıyım" dediği belirtildi.