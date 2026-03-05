Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe'nin çeyrek finalde eşleşme ihtimali bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4 golle mağlup ederek ikinci olarak bir üst tura yükselen Fenerbahçe'nin, çeyrek finalde grubundan 4 galibiyetle lider olarak çıkan Galatasaray ile eşleşme ihtimali doğdu.

Eşleşme olması durumunda, seri başı olduğu için Galatasaray Rams Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

TRABZONSPOR İHTİMALİ...

Sarı lacivertliler, aynı grupta olduğu için Beşiktaş ile çeyrek finalde eşleşemeyecek. Kupada perşembe günü oynanacak maçların sonucuna göre Fenerbahçe, Trabzonspor ile de eşleşebilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası