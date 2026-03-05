Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz egemen üssü Akrotiri Üssü ve çevresinde güvenlik alarmı verildi. Radarlarda tespit edilen şüpheli bir obje nedeniyle sirenler çalarken, sivillerden evlerinden çıkmamaları istendi. Öte yandan 2 Mart'ta Akrotiri’yi vuran dronun İran’dan kalkmadığını açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan İngiliz egemen üssü Akrotiri (Ağrotur) ve çevresindeki yerleşim bölgelerinde güvenlik alarmı verildi, sirenler çaldı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 23.15’ten (TSİ 00.15) itibaren İngiltere’ye bağlı üs bölgesinde alarm durumuna geçildi. Güvenlik uyarısının çevredeki sivil yerleşim alanlarında da yapıldığı ve vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarının istendiği bildirildi.

Haberlere göre, radarlarda tespit edilen şüpheli bir obje nedeniyle üs bölgesinde alarm verildi.

ÇARPAN İHA İRAN'DAN KALKMAMIŞ

Öte yandan, İngiltere Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, 2 Mart gecesi üsse çarpan Şahid tipi dronun İran’dan kalkmadığını teyit etmişti. Bakanlık ayrıca Orta Doğu’daki İngiliz çıkarlarını ve müttefiklerini korumak amacıyla bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Açıklamada, F-35B Lightning II ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının bölgede gece boyunca devriye uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi. İngiltere’nin son 24 saat içinde bölgedeki kendi üsleri ve müttefik üslerine savunma sistemleri takviyesi yaptığı, dron savar kapasitesine sahip AgustaWestland AW159 Wildcat helikopterlerinin de önümüzdeki günlerde Kıbrıs’a ulaşacağı kaydedildi.

2 Mart’ta Akrotiri Üssü’ne düşen dronun can kaybına ya da ciddi bir maddi hasara yol açmadığı açıklanırken, üsse yönelen iki dronun ise hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.

İngiltere’nin Kıbrıs adasında iki askeri üssü bulunuyor.

