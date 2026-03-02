İngiltere Savunma Bakanlığı, Akrotiri Üssü’nün Güney Kıbrıs’ta şüpheli bir insansız hava aracı saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Üs, personeli korumak için karşılık verirken, gece boyunca patlama sesleri ve havalanan savaş uçakları görüldü.

İngiltere, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün "şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla" hedef alındığını ve buna karşılık verildiğini bildirdi.

İNGİLTERE KARŞILIK VERDİ

BBC'nin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanlığı, GKRY'deki RAF Akrotiri üssüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, GKRY'de bulunan Akrotiri’deki İngiliz Egemen Üssü’nün "şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının" hedefi olduğu belirtilerek, "Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu gece Güney Kıbrıs'ta bulunan Akrotiri Üssü'nde patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.

