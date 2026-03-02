İsrail, Tahran'da bir hastaneyi bombaladı. Gelen ilk bilgiler arasında binanın ağır hasar oluştuğu ve hastaların tahliye edildiği yer aldı. Can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Reuters, İsrail’in saldırıları sırasında Tahran’ın Gandhi Street bölgesindeki bir hastanenin vurulduğu duyurdu. Görgü tanıkları, hastanenin ciddi şekilde hasar aldığını ve hastaların tahliye edildiğini belirtti.

CAN KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Hasarın net boyutu ve can kayıpları ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

