İsrail, Tahran'da hastane bombaladı! Hasar büyük, insanlar tahliye ediliyor
İsrail, Tahran'da bir hastaneyi bombaladı. Gelen ilk bilgiler arasında binanın ağır hasar oluştuğu ve hastaların tahliye edildiği yer aldı. Can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
- Reuters, İsrail saldırılarında Tahran'ın Gandhi Caddesi'ndeki bir hastanenin vurulduğunu duyurdu.
- Hastane ciddi hasar gördü ve hastalar tahliye edildi.
- Hasarın boyutu ve can kayıpları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Reuters, İsrail’in saldırıları sırasında Tahran’ın Gandhi Street bölgesindeki bir hastanenin vurulduğu duyurdu. Görgü tanıkları, hastanenin ciddi şekilde hasar aldığını ve hastaların tahliye edildiğini belirtti.
CAN KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI
Hasarın net boyutu ve can kayıpları ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
