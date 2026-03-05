İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında zirve mücadelesi veren Manchester City, kümede kalmaya çalışan Vitor Pereira'nın Nottingham Forest'ı ile 2-2 berabere kaldı ve lider Arsenal'in 7 puan gerisine düştü.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, ligde kalma savaşı veren Nottingham Forest'ı konuk etti.

PEREIRA İLK PUANINI ALDI

Etihad'da oynanan mücadelede 2-2 berabere kalan Manchester City, zirve yarışında 2 puan bıraktı. Nottingham ise Portekizli Pereira yönetiminde ilk puanını Maviler'den aldı.

Ev sahibi City'nin gollerini 31. dakikada Antoine Semenyo ve 62. dakikada Rodri'den geldi. Nottingham Forest'ın beraberlik golleri ise 56. dakikada Morgan Gibbs-White ve 76. dakikada Elliott Anderson kaydetti.

CITY 7 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

Bu skorla ligde 3 maç sonra puan kaybeden Manchester City, bir maç eksiğiyle lider Arsenal'in 7 puan gerisinde ikinci sırada kaldı. Vitor Pereira yönetiminde Premier Lig'de ilk puanını alan Nottingham Forest ise 28 puanla 17. sırada yer aldı.

