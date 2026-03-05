Belçika, yaklaşık 227 milyon avro değerinde 'Mistral 3 taşınabilir hava savunma sistemi' satın alacağını açıkladı. Kararın, ülkede artan şüpheli insansız hava aracı faaliyetlerinin ardından alındığı belirtildi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkenin yaklaşık 227 milyon avro değerinde Mistral 3 taşınabilir hava savunma sistemi (MANPADS) satın alacağını açıkladı.

VRT’ye konuşan Francken, söz konusu alımın ülkenin savunma hazırlığını artırmak ve caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla yapıldığını söyledi. Öte yandan kararın, ülkede son dönemde artan şüpheli insansız hava aracı faaliyetlerinin ardından gündeme geldiği belirtildi.

İHA’LARA KARŞI ETKİLİ

Kısa menzilli hava savunma sistemleri arasında yer alan Mistral 3, insansız hava araçları, helikopterler ve alçak irtifada uçan uçaklara karşı etkili bir sistem olarak biliniyor.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, bakım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle Mistral sistemleri 2017 yılının sonlarında ülkede kısmen hizmet dışı bırakılmıştı.

558 ŞÜPHELİ İHA İHBARI

Belçika Ulusal Kriz Merkezi, Eylül 2025-21 Ocak 2026 tarihleri arasında ülke genelinde 558 şüpheli insansız hava aracı faaliyeti için ihbar alındığını açıklamıştı.

Mistral 3 sistemi, Avrupa merkezli savunma şirketi MBDA tarafından üretiliyor. MBDA; Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya ortaklı bir savunma konsorsiyumu olarak faaliyet gösteriyor.

