İhlas Haber Ajansı
Yusuf Yazıcı'nın acı günü: Babaannesi Ayşe Yazıcı vefat etti
Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Trabzonspor’un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı’nın babaannesi Ayşe Yazıcı Trabzon’da hayatını kaybetti.
Özetle
Kaydet
Spor 7 saat önce
Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı'nın babaannesi Ayşe Yazıcı vefat etti.
- Ayşe Yazıcı, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi görüyordu.
- Yazıcı'nın cenazesi, 6 Mart'ta cuma namazının ardından Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşlıgedik Köyü'nde defnedilecek.
Olympiakos oyuncusu Yusuf Yazıcı’nın babaannesi Ayşe Yazıcı, hayata veda etti. Yazıcı'nın, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
Ayşe Yazıcı, Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Taşlıgedik Köyü'nde 6 Mart'ta cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak
Yazıcı, Taşlıgedik Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.
ÖNERİLEN HABERLER
DİĞER SPORLAR
Yusuf Yazıcı, Olympiakos’un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR