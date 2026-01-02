Yusuf Yazıcı, uzun süreli sakatlığının da etkisiyle istediği süreleri alamadığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan ayrılmaya karar verdi. Milli futbolcunun, yeniden Fransa Ligue 1'de forma giyme konusunda çok istekli olduğu belirtildi.

Olympiakos'a yaklaşık 1,5 yıl önce transfer olan Yusuf Yazıcı, yeni takımındaki ilk maçında çapraz bağları kopunca uzun süre sahalardan uzak kaldı. 10 ay sonra tekrar formasına kavuşan milli oyuncu, zaman zaman çok iyi performans gösterse de istediği kadar forma şansı bulamadı.

Yunanistan Süper Ligi'nde bu sezon 11 maçta sadece 191 dakika sahada kalan 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asiste imza attı. Yazıcı, 4 kupa maçında 4 gol, 4 asistlik skor katkısı vermesine karşın teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın gözüne giremedi.

Yusuf Yazıcı'nın güncel piayasa değeri 4,5 milyon euro

OLYMPIAKOS MACERASI BİTMEK ÜZERE

TRT Spor'un L'Equipe'ten aktardığı habere göre; Olympiakos'un Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Yusuf Yazıcı, ara transferde başka bir takımda yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi. Fransız basını, tecrübeli orta saha oyuncusunun yeniden Ligue 1'de forma giyme konusunda çok istekli olduğunu yazdı.

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor formasıyla

LILLE'DE 135 MAÇTA 29 GOL

Milli oyuncu, 2018-2019 sezonunun bitiminde Trabzonspor'dan Lille'e 18 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Fransız kulübünde başarılı bir dönem geçiren deneyimli futbolcu, 135 maçta 29 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Yusuf Yazıcı, Lille'den 2022 yılında ayrıldı

Yusuf Yazıcı, 2022 yılında CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Eylül 2024'te Olympiakos'a imza atmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası