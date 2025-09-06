Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Transfer olacak mı?
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transfer edileceğine dair çıkan haberleri yalandı.
Beşiktaş, Yusuf Yazıcı'nın transfer edileceğine dair çıkan söylentileri yaptığı açıklamayla yalandı.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı’nın transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır." denildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı