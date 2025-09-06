Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Transfer olacak mı?

Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Transfer olacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Transfer olacak mı?
Beşiktaş, Yusuf Yazıcı, Transfer, Yalan Haber, Açıklama, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transfer edileceğine dair çıkan haberleri yalandı.

Beşiktaş, Yusuf Yazıcı'nın transfer edileceğine dair çıkan söylentileri yaptığı açıklamayla yalandı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı’nın transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır." denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Likya Yolu'nda acı son! Kayıp Çinli turist ölü bulunduRoblox’un sohbet özelliği iki ülkede devre dışı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan karaborsa ve usulsüz bilet açıklaması - SporGalatasaray'dan karaborsa ve usulsüz bilet açıklamasıNeymar'ın Hikmet Karaman paylaşımı olay oldu: Bir milyon beğeni - SporNeymar'ın Hikmet Karaman paylaşımı olay olduTrabzonspor, Beşiktaşlı yıldızı duyurdu! Transferin detayları KAP'a bildirildi - SporTrabzonspor, Beşiktaşlı yıldızı duyurdu! İşte maliyetiManchester United'da Altay Bayındır ve Andre Onana için ayrılık kararı çıktı: Süper Lig'e geliyor - SporAnlaşma sağlandı, Süper Lig'e geliyorHaaland'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızlarına veda! İlkay ve Ederson'a beğeni yağdı - SporF.Bahçe ve G.Saray'ın yeni yıldızlarını paylaştıDünya Şampiyonluğa tek adım kaldı! Santarelli: Belki mükemmel değiliz ama biz Türkiye'yiz - SporKupaya tek adım: Belki mükemmel değiliz ama biz Türkiye'yiz
Sonraki Haber Yükleniyor...