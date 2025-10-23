Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe, Olympiakos'u farklı devirdi

Fenerbahçe, Olympiakos'u farklı devirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Olympiakos&#039;u farklı devirdi
Fenerbahçe, Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, Olympiakos, Spor, Maç Sonucu, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Opet, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında ağırladığı Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 94-73 mağlup etti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 94-73 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla üçüncü maçını da kazanarak grupta liderliğini sürdürürken, Olympiakos ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mikheil Vartanov (Gürcistan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Amalia Marchiş (Romanya)

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 2, Allen 5, Meesseman 17, Rupert 15, Allemand 5, Olcay Çakır 9, Alperi Onar 11, Tilbe Şenyürek 5, Gustafson 9, McBride 13, İdil Saçalır 3

Olympiakos: Jacubcova, Woolfolk 15, Christinaki 12, Kollatou 10, Johnson 17, Spyridopoulou 5, Karlafti 5, Raber 9, Ntala, Diela

1. Periyot: 19-23

Devre: 45-42

3. Periyot: 69-57

Kaynak: Anadolu Ajansı

Protez gözüne elmas taktırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Doğru analiz, doğru teşhis! - SporDoğru analiz, doğru teşhis!Sergen Yalçın: Bazı şeylerin değişmesi gerekecek - SporSergen Yalçın: Bazı şeylerin değişmesi gerekecekLiverpool, Eintracht Frankfurt'u bozguna uğrattı - SporLiverpool, Eintracht Frankfurt'u bozguna uğrattıGalatasaray'ın rakibi paramparça oldu! 6 gol, 3 penaltı ve kırmızı kart - SporG.Saray'ın rakibi paramparça! 6 gol, 3 penaltı ve kırmızıArda Güler sevindi, Kenan Yıldız üzüldü! Milli yıldız çılgına döndü - SporArda Güler sevindi, Kenan Yıldız üzüldüBodo/Glimt'te Kjetil Knutsen'in şaşkınlığı: Baş ağrısı çekiyorum - SporBodo/Glimt'te Kjetil Knutsen'in şaşkınlığı: Baş ağrısı çekiyorum
Sonraki Haber Yükleniyor...