Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde baba Nazmi Aybey asılı halde, kızı Kübra Aybey ise yatakta ölü halde bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta yakınları, 55 yaşındaki Nazmi Aybey ve kızı 28 yaşındaki Kübra Aybey'den bir süredir haber alamadı. Şüphe üzerine eve giren yakınları, Nazmi Aybey'i çatı katında asılı halde, kızı Kübra Aybey'i de yatakta hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ve kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazmi Aybey ve Kübra Aybey'in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.

