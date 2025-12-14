İnternet dünyasının devi Google, kullanıcılarını hayrete düşürmeye devam ediyor. Kısa süre içinde sosyal medyada viral olan ve binlerce kişinin denediği ilginç bir olay gündeme damga vurdu. Google arama çubuğunda "67" yazıldığında, sonuç sayfası bir anda sallanmaya başlıyor. Bu durumu fark eden kullanıcılar nedenini merak etmeye başladı.

Google'a 67 yazında ekranın sallanmasının asıl nedenin; rapçi Skrilla'nın "Doot Doot (6 7)" adlı şarkısı eşliğide yapılan ve ellerin ritmik bir biçimde yukarı-aşağı hareket ettirildiği dans yaygınlaşırken Google'da görülen sallanma efektinin de bu dansın el hareketlerini taklit eden ritmik bir animasyon olduğu belirtildi.

Google’a 6-7 yazıldığında ekranın sallanmasının nedeni, Google’ın eğlenceli bir “Easter Egg” özelliği eklemesinden kaynaklıdır. Bu efekt, sosyal medyada popüler olan “6-7” trendine atıfta bulunur.

