Tatlı severleri heyecanlandıran yeni liste paylaşıldı. Dünyanın dört bir yanından geleneksek lezzetlerin rekabet ettiği sıralamada, zirvedeki tatlı Türkiye'den çıktı.

TasteAtlas tarafından hazırlanan "Dünyanın En iyi Tatlıları" listesi, hem kültürel mirasımızı hem de damaklarda bıraktığı tadıyla gastronomi dünyasına damga vurdu.

DÜNYANIN EN İYİ TATLILARI LİSTESİ BELLİ OLDU Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 tatlısını açıkladı. Listede ilk 10’a Türkiye’den 3 lezzet girmeyi başardı.

DÜNYANIN EN İYİ TATLISI KÜNEFE SEÇİLDİ Taste Atlas, bu yılın tatlı listesini yeniden hazırladı. Bu kapsamda dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'nin Antakya yöresine ait künefe oldu. Tel kadayıfı, tutsuz peyniri ve şerbetin buluştuğu Künefe tatlısı, çıtır dokusuyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.

Tel kadayıfın arasına konulan özel tuzsuz peyniriyle tereyağında kızartılan ve üzerine dökülen şerbetiyle mükemmel bir tada dönüşen Antakya künefesi dünyanın en iyi tatlısı seçildi.

Taste Atlas'ın hazırladığı "Dünyanın en iyi 100 tatlısı" listesinde Gaziantep baklavası 5. sırasında yer aldı.

Fıstıklı sarma ise 6. sıraya kendine yer buldu.

21. Dondurma

Dünyanın en iyi tatlılarında ilk 10 şu şekildedir: 1. Antakya Künefesi – Türkiye 2. Clotted Cream Ice Cream – İngiltere 3. Gelato al Pistacchio – İtalya 4. Strudel di Mele – İtalya 5. Gaziantep Baklavası – Türkiye 6. Fıstıklı Sarma – Türkiye 7. Tembleque – Porto Riko 8. Crêpes Sucrées – Fransa 9. Tinginys – Litvanya 10. Pão de Ló de Ovar – Portekiz

