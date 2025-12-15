Avustralya’nın Sydney kentindeki silahlı saldırı sonrası konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırgana müdahale eden Ahmed el-Ahmed’i önce “Yahudi” diye tanımladı, saatler sonra Müslüman olduğunu belirterek hatasını düzeltti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamaları tartışmalara neden oldu.

ÖNCE 'YAHUDİ' DEDİ

Sydney’deki saldırının ardından konuşan Netanyahu, olay anına ait bir videoyu izlediğini belirterek, “Kötülüğü gördük ama aynı zamanda kahramanlığın en üst noktasına da tanıklık ettik” dedi. Netanyahu, saldırganın elindeki silahı alarak birçok kişinin hayatını kurtardığını söylediği el-Ahmed’i bu konuşmasında “Yahudi bir adam” olarak tanımladı.

SONRA HATASINI DÜZELTTİ

Ancak bu açıklamadan birkaç saat sonra İsrail’in güneyindeki Dimona kentinde yapılan kabine toplantısının açılışında Netanyahu, bu ifadesini düzeltti. El-Ahmed’in Müslüman olduğunu söyleyen Netanyahu, “Cesur bir adamın eylemini gördük. Müslüman bir cesur adam olduğu ortaya çıktı. Ona saygı duyuyorum. Bu teröristlerden birinin masum Yahudileri öldürmesini engelledi” dedi.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan saldırı, Avustralya kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. New South Wales eyaletine bağlı Sydney’deki Bondi Plajı’nda gerçekleşen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken, aralarında 2 polis ve 1 çocuğun da bulunduğu 38 kişi yaralandı.

Yetkililer, şüphelilerden birinin olay yerinde öldüğünü, diğerinin ise yaralı olarak gözaltına alındığını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise saldırının Yahudi kökenli Avustralyalıları hedef aldığını belirterek olayın "nefret temelli bir saldırı" olduğuna dikkat çekti.

