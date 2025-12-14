Avustralya’nın Sidney kentinde Hanuka kutlamaları sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Polis, Bondi Pavilion yakınlarındaki kutlamada çok sayıda kişinin vurulduğunu bildirdi ve halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı

Sidney’de Bondi Plajı yakınlarında düzenlenen Hanuka kutlaması sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Görgü tanıkları, kutlama alanında art arda silah sesleri duyulduğunu ve insanların kaçıştığını aktardı. Olay kısa sürede plaj ve çevresinde büyük paniğe neden oldu.

EN AZ 7 KİŞİ VURULDU

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre saldırıda en az 7 kişi silahla vuruldu. Yaralıların bir kısmı olay yerinde ilk müdahaleyi aldı, bir kısmı ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Can kayıplarına ilişkin bilgiler kamuoyuna yansıdı ancak sayı netleşmedi.

İKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Avustralya polisi, silahlı saldırıya karıştığı tespit edilen iki şüphelinin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Güvenlik güçleri, olayın ardından Bondi Plajı ve çevresini tamamen kapattı.

KUTLAMA ALANI BOŞALTILDI

Saldırının ardından Hanuka kutlaması yarıda kesildi. Polis ekipleri, bölgedeki sivilleri tahliye etti ve geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Sahil hattında helikopter destekli arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, saldırının nedeni ve hedefiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Ayrıntılar geliyor....

