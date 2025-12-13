Premier Lig'in 15. haftasında Mohamed Salah'ın sonradan oyuna dahil olduğu maçta Liverpool, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında zor günlerden geçen Liverpool, ligin iyi ekiplerinden Brighton'ı konuk etti.

EKITIKE DUBLE YAPTI, LIVERPOOL GALİBİYETİ HATIRLADI

Anfield'da oynanan maçta Liverpool, Brighton'u 2-0'la geçerek ligde 2 hafta sonra galip geldi. Kırmızılar'a galibiyeti getiren golleri 1 ve 60. dakikalarda Fransız forvet Hugo Ekitike kaydetti.

MOHAMED SALAH ASİSTLE DÖNDÜ

Teknik Direktör Arne Slot ile yaşadığı sorun nedeniyle Leeds maçında süre alamayan ve Inter karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmeyen Mohamed Salah, 26. dakikada Joe Gomez'in sakatlığı sonrası oyuna girdi ve ikinci golün asistini yaptı.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, zorlu maçta 90 dakika forma giydi.

LIVERPOOL 26 PUANA YÜKSELDİ

Bu skorla Premier Lig'de 2 haftanın ardından 3 puanı alan Liverpool, 26 puanla 6. sıraya yükseldi. Brighton ise 23 puanla 9. sırada kaldı.

