Messi'nin Hindistan turu olaylı başladı! Göremeyen hayranları sahaya şişe fırlattı, stadyuma zarar verdi
Dünyaca ünlü futbolcu Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Hindistan turu, hayranlarının sahaya şişe fırlatması ve stadyuma zarar vermesi nedeniyle olaylı başladı.
ABD'de Inter Miami formasını giyen Lionel Messi, Hindistan turu kapsamında Batı Bengal eyaletinde hayranlarıyla bir araya geldi.
GÖREMEYEN HAYRANLAR STADYUMA ZARAR VERDİ
Saatlerce beklemelerine ve bilet almalarına rağmen Messi'yi göremeyen hayranları, sahaya şişe fırlattı ve stadyuma zarar verdi.
ÖZÜR MESAJI GELDİ
Batı Bengal Eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Salt Lake Stadyumu'nda kontrolden çıkan olaylardan ötürü çok rahatsızım ve şok oldum." ifadelerini kullanarak özür diledi.
Messi'nin bugün Batı Bengal'de başlayan Hindistan turu, Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi kentlerinde devam edecek.