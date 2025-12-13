Profesyonel güreş dünyasında bir çağın kapanmasına artık sayılı saatler kaldı. World Wrestling Entertainment çatısı altında uzun yıllar ringlere damga vuran John Cena kariyerinin son maçına çıkmaya hazırlanıyor. ''John Cena son maçı hangi kanalda, saat kaçta, John Cena Last Match canlı yayın nerede izlenir?'' soruları günün en çok merak edilen detaylarından oldu.

John Cena’nın güreş kariyerine nokta koyacağı karşılaşma bu gece ekranlara gelecek. John Cena Last Match Saturday Night's Main Event için geri sayım başladı! Peki, John Cena son maçı hangi kanalda, saat kaçta, John Cena Last Match canlı yayın nerede izlenir?

JOHN CENA SON MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

WWE tarihine damga vuran John Cena’nın kariyerine nokta koyacağı son maç Saturday Night’s Main Event organizasyonu kapsamında ekranlara gelecek. John Cena'nın son maçı WWE’nin resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Türkiye’deki güreşseverler, karşılaşmayı dijital platform üzerinden ücretsiz şekilde takip edebilecek.

JOHN CENA LAST MATCH TÜRKİYE’DE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

John Cena’nın son kez ringe çıkacağı mücadele 14 Aralık'ta Cumartesiyi Pazara bağlayan gece oynanacak. Türkiye saatiyle 04.00’te başlayacak olan karşılaşma, aynı anda WWE Youtube kanalında canlı yayınla izlenebilecek.

JOHN CENA EMEKLİLİK MAÇI İLE VEDA EDECEK!

Uzun yıllar WWE’nin en önemli yüzlerinden biri olan John Cena, bu özel gecede kariyerinin final maçına çıkarak profesyonel güreşe veda edecek. John Cena’nın emeklilik maçı hem WWE tarihinde hem de hayranları için unutulmaz anlardan biri olmaya hazırlanıyor.

