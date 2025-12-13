Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretlinin büyümeden pay alması gerektiğini belirten Erbakan, asgari ücret zammı önerisini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Erbakan, asgari ücret zammı talebini açıkladı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin en önemli gündem maddesinden birinin ekonomi olduğunu ifade eden Erbakan, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun verilerine göre açlık sınırının kasım ayında 30 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 93 bin liraya ulaştığını, asgari ücretin ise açlık sınırının altında kaldığını dile getirdi.

"ASGARİ ÜCRETLİ BÜYÜMEDEN PAY ALMALI"

Erbakan, "Asgari ücretle ilgili olarak hep söylediğimiz, enflasyon farkının ilave edilmesi lazım. Yüzde 30'luk, yüzde 40'lık, o da TÜİK enflasyonuna göre bir enflasyon artışı. Büyümeden payın asgari ücretliye aktarılması lazım." dedi.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 45 BİN TL OLMALI"

Erbakan sözlerine şöyle devam etti: "Yıllardan beri Türkiye'nin büyümesi, ekonominin büyümesinden olan pay asgari ücretliye yansıtılmadı ve bütün bunlar ilave edildikten sonra 2 asgari ücretin yoksulluk sınırı seviyesine getirilmesi son derece önemli. Bu nedenle asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Erbakan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin soru üzerine ise, "Sürecin başından itibaren silah bırakmanın PYD ve YPG'yi de kapsaması gerektiğini sadece PKK'nın silah bırakmasıyla bu sürecin tamama ermeyeceğini ifade ettik. Yeniden Refah Partisi olarak önerimiz, yapılacak yasal düzenlemelerin referanduma götürülmesidir. Referandumda milletimiz PKK'nın yöneticilerine veya suça karışmamış PKK'lıların affedilmesine onay veriyorsa o zaman affedilsin, onay vermiyorsa affedilmesin." diye konuştu.

