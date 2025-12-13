Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası akaryakıtta indirim rüzgarı başladı. Motorinin ardından bir büyük indirim de benzine geliyor. 16 Aralık Salı gününden itibaren akaryakıt istasyonlarında tabela bir kez daha değişecek. İşte detaylar...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 65 dolardan 61 dolara gerilemesi, akaryakıtta indirim rüzgarını yeniden başlattı.

MOTORİNİN ARINDAN BENZİNE DE İNDİRİM GELİYOR

Bugün itibarıyla motorinin litresi 2 lira ucuzladı. İndirimin ardından motorinin litresi şehirlere göre, 53-54 lira seviyesine geriledi. Motorinin ardından benzin indirimi için de tarih belli oldu.

Motorinin ardından sıra benzinde! Akaryakıtta indirim rüzgarı başladı

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Aralık Salı gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 2 lira 2 kuruşluk indirim bekleniyor. Böylece benzinin litresinin 52-53 lira seviyesine gerilemesi bekleniyor.

13 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.51 53.12 28.51 İstanbul Anadolu 54.34 52.95 27.88 Ankara 55.35 54.13 28.40 İzmir 55.71 54.49 28.33

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

