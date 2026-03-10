TOKİ Zonguldak Çaycuma kura sonuçları için beklenen gün geldi. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen konutlar için yapılacak konut belirleme kurası vatandaşlar tarafından canlı yayın yakından takip ediliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova bölgesinde inşa edilen konutlar için konut belirleme kurası gerçekleştiriliyor. Hak sahipleri, kura sonuçlarını canlı yayın üzerinden takip ederken kura sonuçları sorgulamaları hız kazandı.

TOKİ ZONGULDAK (ÇAYCUMA) KURA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

TOKİ tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova bölgesinde inşa edilen konutlar için konut belirleme süreci başladı. Proje kapsamında toplam 150 konut hak sahiplerine teslim edilmek üzere kura yöntemiyle belirlenecek.

Söz konusu projede 112 adet 2+1 ve 38 adet 3+1 olmak üzere toplam 150 konut yer alıyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre konut belirleme kurası, daha önce hak sahipliği kurasında belirlenen 149 asil hak sahibi arasından çekilecek.

TOKİ Zonguldak (Çaycuma) kura sonuçları canlı yayında! Konut belirleme sonuçları açıklanıyor

Konut belirleme kurasında konut tipi ayrımı yapılmaksızın çekiliş gerçekleştirilecek. Böylece hak sahipleri kura sonucunda kendilerine düşen konut numarasını öğrenmiş olacak.

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 23 Mart - 17 Nisan 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin tüm şubelerinde imzalanacak olup, projenin Temerküz Şubesi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Saltukova/Zonguldak Şubesi’dir.

TOKİ Zonguldak (Çaycuma) kura sonuçları canlı yayında! Konut belirleme sonuçları açıklanıyor

TOKİ ZONGULDAK ÇAYCUMA KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ Zonguldak Çaycuma konut belirleme kurası 10 Mart 2026 saat 10.00’da gerçekleştiriliyor. Kura çekilişi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla izlenebiliyor.

Vatandaşlar kura çekilişini internet üzerinden canlı olarak takip edebiliyor. Böylece başvuru yapan hak sahipleri, çekiliş sırasında konutlarının hangi blok ve daire numarasına çıktığını anlık olarak öğrenebiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası