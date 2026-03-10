MCARD ne zaman borsada işlem görecek yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. paylarının borsada işlem göreceği tarih, baz fiyat ve işlem detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklandı.

Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanan Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (Metropol Card) paylarına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. KAP’ta yayımlanan duyuruya göre şirketin halka arz edilen paylarının işlem göreceği tarih ve borsa kodu yatırımcılarla paylaşıldı.

MCARD NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. paylarının işlem görmeye başlayacağı tarih netleşti. Şirketin halka arz edilen payları 11 Mart 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Payların işlem kodu MCARD.E olarak belirlenirken, baz fiyat ise 80 TL olarak açıklandı. İşlemler sürekli işlem yöntemi ile gerçekleştirilecek ve yatırımcılar pay alım satım işlemlerini bu yöntem üzerinden yapabilecek.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan bilgilere göre ilgili sırada uygulanacak maksimum emir değeri ise 1.000.000 TL olarak belirlendi. Böylece yatırımcıların verebileceği tek seferlik emirler için üst limit de açıklanmış oldu.

MCARD ne zaman borsada işlem görecek? Metropol Card lot dağılımı ve halka arz sonuçları!

METROPOL CARD KAÇ LOT VERDİ?

Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. halka arzında yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında lot dağılımı geliyor. Halka arz sürecinde bireysel yatırımcılara tahsis edilen paylar talep toplama sürecinin ardından dağıtıldı.

2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından yatırımcılara lot dağılımı yapıldı. Halka arz büyüklüğü ve yatırımcı talebine bağlı olarak yatırımcı başına düşen lot miktarı da sonuçların açıklanmasıyla netlik kazandı.

Halka arz edilen toplam 18.900.000 lot payın yatırımcılar arasında dağıtıldığı açıklanırken, bireysel yatırımcıların pay dağılımı aracı kurumlar ve KAP duyuruları üzerinden öğrenilebiliyor.

Metropol Card halka arzı yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gören arzlar arasında yer aldı. Talep toplama sürecinde yatırımcı sayısının yüksek olması nedeniyle lot dağılımı da yatırımcı talebine göre belirlendi.

