Van'da standartlara aykırı "APP" plaka kullanan sürücüler, yeni düzenleme ile yürürlüğe giren ağır para cezalarından kaçınmak için plaka basım atölyeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İftardan sonra da mesai yapan basım atölyeleri talebe yetişemezken; araç sahipleri ve esnaf, mağduriyetin giderilmesi için 1 Nisan olarak belirlenen sürenin uzatılmasını veya işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.

Trafik Ceza Kanunu'nda yapılan yeni düzenleme ile standart dışı plaka kullananlara ilk ihlalde 140 bin lira para cezası uygulanacağı ve sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulacağı açıklandı. İhlalin aynı yıl içinde tekrarlanması durumunda ise ceza miktarının 280 bin liraya yükseleceği ve ehliyetin 60 gün süreyle geri alınacağı belirtildi. Bu yaptırımlarla karşılaşmak istemeyen Vanlı sürücüler, sabahın erken saatlerinden itibaren plaka basım noktalarına akın etti.

PLAKA BASIM ATÖLYELERİ ÖNÜNDE YIĞILMA

Sürenin 1 Nisan'a kadar uzatılmış olması, plaka basım atölyelerindeki yığılmanın önüne geçemedi. İşlemlerini tamamlamak için saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

"İFTARDAN SONRA DA MESAİYE DEVAM EDİYORUZ"

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Haci Çiftçi, günlük ortalama 500 plaka basmalarına rağmen talebe yetişmekte büyük güçlük çektiklerini belirtti. APP plaka değişim süresinin 1 Nisan tarihine kadar uzatıldığını ancak bu sürenin yetersiz kaldığını ifade eden Çiftçi, "Halkımız mağdur durumdadır. Bizler de çok yoğun şekilde çalışıyoruz ve boş durmuyoruz; iftardan sonra da mesaiye devam ediyoruz. Ancak kapasite yeterli gelmiyor, sürenin daha da uzatılmasını talep ediyorum." dedi.

"MÜŞTERİLERİMİZİ MAĞDUR EDİYORUZ"

Araç satış bayisi işleten esnaf Umut Ayaz, satışını yaptığı araçların işlemleri için sıra beklemek zorunda kaldığını dile getirerek, "Ben araç satış bayisi olarak plaka basmak zorundayım. APP sırasına girmek durumunda kalmamalıyım. Sırada bekleyen bin kişi var. Araç sattığım müşterim Erzurum'a gidecek; ben misafirimi burada 4 gün boyunca nasıl ağırlayabilirim? Bu duruma acil bir çözüm bulunması lazım." ifadelerini kullandı.

"SÜRENİN UZATILMASINI İSTİYORUZ"

Sabah saatlerinden itibaren plaka sırasında beklediğini söyleyen Şabettin Demir, Ramazan ayı dolayısıyla zorlandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Oruçlu halimizle burada sıra bekliyoruz. Bana göre bu işin iki seçeneği var, ya bu uygulama iptal edilmeli ya da süre uzatılmalı. Plaka basımları yetişmiyor ve plakasız trafiğe çıkamıyorum. Hastamız oluyor, acil durumlar yaşanıyor. Bu halde trafiğe çıkarsam uygulanacak cezadan kim sorumlu olacak?"

Şemsettin Taytuğ isimli bir diğer vatandaş ise Bahçesaray ilçesine gideceğini ancak plaka alamadığı için yola çıkamadığını ifade etti. Taytuğ, mağduriyetin giderilmesi için sürenin uzatılmasını ve noterden plaka basım işlemleri için belirli bir sınırlama getirilmesini talep etti.

