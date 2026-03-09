APP plaka sahiplerinin plakalarını değiştirmek için girdikleri kuyruklar uzadıkça uzuyor. Şanlıurfa’da saatlerce kuyrukta bekleyenler, işlemleri tek kişinin yapmasından dolayı tepki gösterdi.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, 27 Şubat'tan itibaren araçlarında standart dışı plaka "Amerikan Pres Plaka" (APP) takılı sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men kararı verilmişti.

APP plaka sırası uzadıkça uzuyor! Kuyruğun başı var sonu yok! 3 saatte yarısına geldiler

KUYRUK UZADIKÇA UZADI

Ceza kararı sonrasında vatandaşlar, plaka atölyelerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Kuyruklara bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa’da bağlı bulunduğu ilin şoförler odasının yolunu tuttu. Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde kuyruk uzadıkça uzadı.

“RANDEVULU SİSTEMLE YAPILABİLİRDİ"

Mustafa Şen, 3 saat 15 dakikadır sırada beklediğini belirterek “Saat şuan 13.40, biz 10.25'te buraya geldik. 3 saat 15 dakikadır sırada bekliyorum. Mağdur değiliz desek yalan olur. Parasında da değilim, kaç saattir bu şekilde sırada bekliyoruz. Hadi gençleri geçtim, yaşlılar da var. Randevulu sistemle bu işlemler yapılabilirdi" sözleri ile tepki gösterdi.

“09.00'DAN BERİ SIRADA BEKLİYORUZ”

Sırada bekleyen Halil Taş ise "Sabah saat 09.00'dan beri sırada bekliyoruz. Bu ramazan vakti mağdur edildik. 2026 yılında yaşadığımız duruma bakın, ne yapalım bilmiyoruz" dedi.

