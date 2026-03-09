İtalyan ekibi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun "sağ uyluk addüktör kaslarında gerilme" tespit edildiğini açıkladı.

İtalya Serie A ekibi Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun "sağ uyluk addüktör kaslarında hafi gerilme" tespit edildiğini açıkladı.

Inter'in açıklamasında, "Hakan Çalhanoğlu bu sabah Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde MR taramasına girdi. Testler, sağ uyluğundaki addüktör kaslarında hafif bir gerilme olduğunu ortaya çıkardı." denildi.

İtalyan basınına göre, 32 yaşındaki oyuncu 14 Mart Cumartesi günü Serie A'da oynanacak Atalanta maçında forma giyemeyecek.

EN AZ 1 HAFTA YOK

Milli futbolcunun bir hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Deneyimli futbolcu böylece ligde 14 Mart tarihinde konuk edecekleri Atalanta maçında takımını yalnız bırakacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası