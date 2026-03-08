Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırmayı başaran 19'luk forvet Sidiki Cherif, 1.5 ayda kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'u konuk ettiği karşılaşmada Sidiki Cherif gollerine devam etti.

SON 3 MAÇTA 3 GOL

Ara transfer döneminde kadroya dahil olan Cherif, geçtiğimiz hafta Antalyaspor deplasmanında attığı golle ligde ilk kez gol sevinci yaşadı, Gaziantep FK kupa maçında da bir kez fileleri sarstı.

19 yaşındaki forvet 11'de başladığı Samsunspor mücadelesinde 90+5. dakikada golünü atarak takımına galibiyeti getirdi ve ligde 2. golüne ulaştı.

PİYASA DEĞERİNİ ARTIRDI

Sarı-lacivertlilerin şubat ayının başında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in değerindeki sıçrama dikkat çekti. Sezon sonunda 18 milyon avro karşılığında bonservisi resmen Fenerbahçe'ye geçecek olan Cherif'in piyasa değeri zirve yaptı. Transfermarkt verilerine göre; Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yeni transferi Sidiki Cherif'in değeri 7 milyon avrodan 18 milyon avroya yükseldi. Fransız golcü, kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

