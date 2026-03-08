Şarkıcı Çelik, Hatay’daki depremzede vatandaşları ziyaret etti. Bakkal, market ve eczanelerdeki veresiye defterlerindeki borçları ödeyen ünlü isim, yaptığı yardımı açıkça paylaşmasına gelen eleştirilere cevap verdi.

Şarkıcı Çelik, Hatay’da depremzede vatandaşları ziyaret ederek, mahallelerdeki bakkal, market ve eczanelerin veresiye defterlerindeki borçları kapattı. Yardım anlarını sosyal medyada paylaşması bazı kesimlerden eleştiri almasına neden oldu.

ÇELİK'TEN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Şarkıcı, eleştirilere cevaben yaptığı açıklamada, “Bir süredir bakkal ve eczaneleri geziyor, borç/veresiye defterlerini kapatıyorum. Peki sizce ben bunları neden göstere göstere, açıktan yapıyorum?” diyerek niyetinin samimi olduğunu belirtti.

Çelik, açıklamasında Bakara Suresi’ne atıf yaparak, infakın samimiyetle yapılmasının önemine vurgu yaptı ve yapılan iyiliklerin açıkça gösterilmesinin başkalarını da teşvik edeceğini ifade etti.

"ACİZ KİŞİLERİ DEĞERLENDİRMİYORUM"

Sanatçı ayrıca, “Kur’an okumamış, kulaktan duyma bilgilerle ahkam kesen, çok bilen, boş konuşan, oturduğu yerden başkaları için herhangi bir şey yapmaktan aciz kişileri değerlendirmeye almıyorum” diyerek eleştirilere sert bir cevap verdi.

