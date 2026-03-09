Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlar 19 Mart tarihinin resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. 2026 yılında bayram öncesi güne denk gelen 19 Mart’ın tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil olduğu merak ediliyor.

2026 yılı bayram takvimi yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte yeniden gündeme geldi. Bayramdan önceki günün resmi tatil kapsamına girip girmediği ise çalışanlar ve öğrenciler tarafından araştırılıyor.

19 MART RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayramdan bir gün önceye denk gelen 19 Mart Perşembe günü ise resmi tatil uygulaması kapsamında değerlendiriliyor.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre dini bayramlardan önceki gün saat 13.00’ten itibaren resmi tatil başlıyor. Bu nedenle 19 Mart günü kamu kurumlarında ve birçok iş yerinde öğleden sonra tatil uygulanacak.

19 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü? 2026 resmi tatiller takvimi

2026 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Türkiye’de resmi tatil günleri Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında belirleniyor. Bu takvimde hem ulusal bayramlar hem de dini bayramlar yer alıyor.

2026 yılında yılın ilk resmi tatili 1 Ocak Yılbaşı ile başladı. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında bulunuyor.

Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek. Bayramdan önceki gün olan 19 Mart’ta ise öğleden sonra resmi tatil uygulanacak.

Yılın ilerleyen dönemlerinde Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve 26 Mayıs öğleden sonra resmi tatil uygulanacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da resmi tatiller arasında yer alıyor.

