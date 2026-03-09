Bursa’da tefecilik yapıp, icra yoluyla ödeme yapmayın mallarına el koyan 3 kişi tutuklandı. Yapılan operasyonda şüphelilerin 80 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu.

Bursa'da organize polisinin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 34 kişiyi yüksek faizle borçlandırdığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait yaklaşık 80 milyon liralık mal varlığına el konulurken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan şüphelilere operasyon düzenledi.

YÜKSEK FAİZLE BORÇ VERMİŞLER

Yürütülen operasyonda 34 ayrı müşteki ve mağdura yüksek faizle borç vererek borçlandırdıkları, icra takibi başlattıkları ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Mudanya ilçelerinde bulunan ikamet adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Y.G., M.A.Y. ve O.N.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Aynı zamanda adreslere yapılan incelemelerde çok sayıda senet, borçluların yer aldığı ajanda ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Şüphelilerin yaklaşık 70 milyon lira değerinde 11 taşınmaz ile yaklaşık 10 milyon lira değerindeki 5 araca el konuldu. Y.G., M.A.Y. ve O.N.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

