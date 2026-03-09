Türkiye'nin altın ithalatı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 22.6 oranında arttı. Böylece toplam altın ithalatı 10 bin 67 kilogram oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, altın ithalatı Ocak ayında 7 bin 792 kilogram, geçen yılın Şubat ayında ise 11 bin 619 kilogram olmuştu. Türkiye'nin altın ithalatı Şubat 2026'da ise yüzde 22.6 oranında artarak 10 bin 67 kilogram oldu. Altın ithalatı, Ocak-Şubat döneminde ise 17 bin 859 kilogram oldu.

GÜMÜŞ İTHALATI

Gümüş ithalatı ise Şubat ayında 359 bin 192 kilogram olarak gerçekleşti. Ocak ayında 273 bin 357 kilogram ve geçen yılın Şubat ayında 49 bin 24 kilogram gümüş ithalatı yapılmıştı. Gümüş ithalatı yılın iki aylık bölümünde 632 bin 548 kilogram oldu.

