Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavlarına ilişkin beklenen duyuru geldi. Yapılan açıklamaya göre, AÖL 2.dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı. Öğrenciler, resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak “Sınav İşlemleri” sekmesi altında bulunan “Sınav Giriş Yeri Bilgileri” ekranından fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Açık Öğretim Okullarının 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlara katılacak öğrenciler, fotoğraflı AÖL sınav giriş belgelerini sistem üzerinden alabilecek.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak “Öğrenci Genel Bilgileri” sekmesinde yer alan “Sınav Giriş Belgesi” ekranından belgelerini indirebilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise yine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Sınav İşlemleri” sekmesi altında bulunan “Sınav Giriş Yeri Bilgileri” bölümünden sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

FOTOĞRAFI BULUNMAYAN ÖĞRENCİLER ALAMAYACAK

Öte yandan Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin, halk eğitimi merkezleri veya yüz yüze eğitim veren kurumlar aracılığıyla fotoğraflarını sisteme yükletmeleri gerekiyor. Sistemde fotoğrafı olmayan öğrenciler sınav giriş belgesi alamayacak.

14-15 Mart tarihlerinde yapılacak yazılı sınavların sonuçlarının ise 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

