Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, şarampole devrildi.

Kaza sırasında bazıları aracın içinden fırlayıp çevreye savrulan V.A. (18), K.Ç. (17), E.Ş. (18), Ş.Ö. (19), E.Ş. (19), E.C.Ç. (19) ve A.A. (19) yaralandı.

Balıkesir'de şarampole devrilen otomobilde can pazarı!

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan K.Ç. ve Ş.Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan V.A. ve E.Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası