Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek işçi alımı için kura süreci tamamlandı. Bin 389 işçi alımı için yapılan kura çekiminin ardından asil ve yedek aday listeleri erişime açılıyor. Adaylar sonuçları, başvuruda bulundukları bölge müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden il il sorgulayabiliyor..

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün 1.389 işçi alımı için gerçekleştirdiği kura çekiminin sonuçları açıklanmaya başladı. Mart ayının ilk haftasında yapılan kura çekiminin ardından adaylar, sonuçlara bölge müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden erişebiliyor. İşçi alımında en fazla kontenjan ayrılan iller arasında Ankara, Van, Diyarbakır, Adana, Antalya ve Erzurum yer alıyor.



BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ AYRI AYRI İLAN EDİYOR

DSİ işçi alımı kura sonuçları, bölge müdürlüklerine göre ayrı ayrı ilan ediliyor. Bu nedenle bütün kura sonuçları tek bir sayfada yer almıyor. Adaylar, başvuru yaptıkları bölge müdürlüğünün resmi internet sitesinden isim listelerine ulaşabiliyor. Örneğin 1. Bölge Müdürlüğü’ne başvuranlar sonuçları 1. Bölge Müdürlüğünün sitesinden, diğer bölgelerden başvuranlar ise ilgili bölge müdürlüklerinin internet sayfalarından öğrenebilecek.

DSİ GAP 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YÜKLEYİCİ OPERATÖRÜ İŞÇİ PERSONEL ALIMI NOTER KURASI ÇEKİMİ SONUCU

DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü bünyesine alınacak 66 işçi kadrosu için 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listeleri yayımlandı.

Noter kurasıyla doğrudan atanacaklar ile sınav yöntemiyle atanacak kadrolar için asil listede yer alan adayların atamaya esas belgelerini 27 Mart 2026 tarihine kadar, yedek listede bulunan adayların ise 3 Nisan 2026 tarihine kadar DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Sınav yöntemiyle yapılacak alımlara ilişkin sınav duyurularının ise ilerleyen günlerde bölge müdürlüğünün resmi internet sitesinden ilan edileceği bildirildi.

DSİ 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUCU

DSİ 23. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUCU

