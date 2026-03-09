Burdur’un Gölhisar ilçesine bağlı Uylupınar köyünde Ramazan ayı, yıllardır süren tek iftar sofrası geleneğiyle yaşanıyor. Köy halkı imece usulü hazırladıkları sofrada her akşam 250-300 kişiyi bir araya getirirken, hasta ve yaşlıların yemekleri de evlerine kadar ulaştırılıyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Uylupınar köyünde yaklaşık 11 yıldır sürdürülen iftar geleneği, köy halkının dayanışmasıyla yaşatılıyor. Her akşam köy camisinin avlusunda kurulan iftar sofralarında bir araya gelen vatandaşlar, birlikte iftar yapmanın mutluluğunu paylaşıyor.

İMECE USULU İFTAR

Köy dışında gelen misafirlerin de ağırlandığı programda, köyde yaşayan hasta ve yaşlı vatandaşların yemekleri ise evlerine ulaştırılıyor. İftar için erken saatlerde hazırlıklara başlayan köy halkı, imece usulü hazırlanan yemeklerle her gün yüzlerce kişiyi aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. İftardan sonra demlenen çaylar misafirlere ikram edilirken, el birliğiyle kurulan iftar sofraları yine imece usulü toplanıyor.

Bu köyde tek iftar sofrası kuruluyor… 11 yıldır aynı geleneği sürdürüyorlar

"RAMAZAN'IN BEREKETİNİ HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Uylupınar Köyü Muhtarı Mehmet Kırlı, iftar sofralarının on bir yıldır aralıksız devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık 11 yıldır köyümüzde geleneksel iftar sofralarını kuruyoruz. Mübarek Ramazan ayında köy halkıyla bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre köylerden ve ilçe merkezinden gelen misafirlerimizi ağırlamak ise bizler için ayrı bir onur kaynağı oluyor. Günlük yaklaşık 250-300 kişilik iftar soframız var. Dileyen herkes köyümüze gelerek bu paylaşım ve dayanışma ortamına katılabilir. Bu vesileyle bu güzel birlikteliğe katkı sunan tüm köy halkımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah tutulan oruçlarımızı kabul eylesin" dedi.

"İFTAR SOFRALARININ MUTFAĞINDA BÜYÜK EMEK VAR"

İftar yemeklerini hazırlayan aşçı Saime Özdemir, yemeklerin hazırlanma sürecine dair bilgi vererek, "Her akşam iftar yemeği hazırlıyoruz. Çalışmalara bir gün önceden saat 14.00 gibi başlıyoruz ve iftar saatine kadar yemekleri yetiştiriyoruz. Menüyü köy halkıyla birlikte oluşturuyoruz, herkes elinden geleni yaparak bu geleneği imece usulü ile sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

“YAPANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN”

İftar programına ilçe merkezinden ailesiyle birlikte katılan Ramazan Üzümcü de, köylülerin gerçekleştirdiği bu anlamlı organizasyona her yıl katıldıklarını belirterek, "Bu güzel dayanışmaya destek veriyoruz. Tüm yakınlarımızı da buraya davet ediyoruz. Muhtarımıza ve köy halkına teşekkür ediyorum. Yapanlardan Allah Razı olsun" ifadelerini kullandı.

“YILLARDIR SÜRDÜRÜYORUZ”

İftar organizasyonunun yürütülmesinde önemli rol üstlenen Yüksel Cenk, "Köyümüzde yaklaşık 250-300 kişilik iftar programını organize etmek için çalışıyoruz. Hayırseverlerin destekleriyle bu güzel geleneği yaşatıyoruz ve yıllardır sürdürüyoruz" dedi.

