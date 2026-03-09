Dünya enerji koridorunun kalbi Basra Körfezi'nde ABD, İran'a ait olduğu ve petrol taşıdığı değerlendirilen üç gemiyi hedef aldı.

İran'ın güneydoğusundaki stratejik Bandar Abbas limanı yakınlarında, ABD ve İsrail’in ortak operasyonu olduğu değerlendirilen ağır saldırılar sonucunda İran’a ait dev bir gemi isabet alarak alevlere teslim oldu.

Bölgeden gelen ilk görüntülerde, liman semalarını devasa bir duman kütlesinin kapladığı ve gemide art arda ikincil patlamaların yaşandığı görülüyor.

ABD, Basra Körfezi'nde 3 petrol gemisini bombaladı!

Ayrıntılar geliyor...

