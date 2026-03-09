İstanbul’da 9 Mart 2026 Pazartesi günü planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri uygulanıyor. İSKİ tarafından duyurulan kesintiler sonrası vatandaşlar “İstanbul’da sular ne zaman gelecek?” ve “Hangi ilçelerde su kesintisi var?” sorularına cevap aramaya başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruya göre şehir genelinde yürütülen altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintileri yaşanabiliyor. Kesintilerden etkilenen ilçelerde yaşayan vatandaşlar ise güncel kesinti saatlerini ve suyun ne zaman yeniden verileceğini araştırıyor.

9 MART İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

İSKİ tarafından paylaşılan planlı çalışma programına göre İstanbul’un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında bazı ilçelerde belirli saat aralıklarında su kesintileri uygulanıyor.

9 Mart 2026 Pazartesi günü su kesintisi yaşanan ilçeler: Büyükçekmece, Sultanbeyli, Beykoz

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Büyükçekmece su kesintisi Kamiloba Mahallesi'nde etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 MM çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle yaşanıyor. Kesinti bitiş saati tahmini olarak 16. 30 olarak paylaşıldı.

Sultanbeyli su kesintisi, Fatih, Hamidiye, Mehmet Akif Mahalleleri'nde etkili oluyor. Öğle saatlerinde başlayan su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 MM çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle yaşanıyor. Kesinti bitiş saati 17.00 olarak açıklandı.

Beykoz su kesintisi, İncirköy Mahallesi'nde etkili oluyor. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebıyle şebeke hattı vana arızası nedeniyle yaşanan kesintinin bitiş saati 16.00 olarak açıklandı.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İstanbul’da planlı su kesintileri veya arıza kaynaklı kesintiler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, İSKİ’nin resmi internet sitesindeki arıza ve kesinti sorgulama ekranı üzerinden güncel bilgilere ulaşabiliyor.

Sorgulama ekranı üzerinden ilçeye, mahalleye veya adres bilgilerine göre su kesintisi olup olmadığı öğrenilebiliyor. Aynı sistemde kesintinin nedeni, çalışmanın türü ve suyun tahmini veriliş saati gibi detaylar da yer alıyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

