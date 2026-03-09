Kaydet

Tokat’ın Erbaa ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde yaşanan ve bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda kornaya basan motosiklet sürücüsü çarpışmanın önüne geçemedi. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette bulunan anne ve çocuk yol kenarındaki su birikintisine savrulurken yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

