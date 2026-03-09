UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Liverpool'da 5 isim sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool'da 5 futbolcu maçın kadrosunda yer almadı.

ALISSON FORMA GİYEMEYECEK

Liverpool'da Brezilyalı eldiven Alisson Becker, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Alisson, bu sezon daha önce oynanan Galatasaray maçında da sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı.

Liverpool'da Alisson Becker'in yanı sıra Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak da Galatasaray maçı kadrosunda yer almadı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

