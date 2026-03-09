Kadıköy’de maskeli iki şüpheli, balkon kapısını zorlayarak girdikleri evde ev sahibi ve bakıcısını bağladıktan sonra yaklaşık 1 milyon liralık para ve ziynet eşyası çaldı. Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden biri yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında gözaltına alındı.

Olay, 5 Mart günü saat 05.50 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir evde meydana geldi.

İddiaya göre Neriman F.P. (68) ile bakıcısı M.K., gece saatlerinde evin salonunda otururken iki maskeli şüpheli, balkon kapısını zorlayarak eve girdi. Evde kasa olup olmadığını soran şüpheliler, ev sahibi ve bakıcısını bağlayarak etkisiz hale getirdi.

Daha sonra yatak odasına yönelen zanlılar, odada bulunan kasadan yaklaşık 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını alarak olay yerinden kaçtı.

3 İLÇEDE OPERASYON

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. 5 Mart’ta Başakşehir, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda T.A. (35) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda 46 bin 900 lira nakit para ile 2 adet altın bileklik ve kolye ele geçirildi.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında şüpheliyle bağlantılı olduğu belirlenen F.A. (25) isimli kişiyi de takibe aldı. F.A., 8 Mart’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapmak isterken havalimanı görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından adli makamlara sevk edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası