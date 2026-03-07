İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da ilginç hırsızlık! Önce çaldı, sonra bırakıp 'karışmadım' işareti yaptı
Diyarbakır'da bir binaya girip hırsızlık girişiminde bulunan şahıs, çaldığı malzemeyi geri getirip bırakarak "karışmadım" şeklinde el işareti yapıp binadan çıktı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Turgut Özal Bulvarı'nda bir binaya giren şahıs, hırsızlık girişiminde bulundu.
Şahıs, çaldığı malzemeyi götürdükten sonra geri getirip yerine bıraktı. Şaşkın hırsız, çıkarken gördüğü güvenlik kamerasına "karışmadım" şeklinde el işareti yaptı.
İlginç hırsızlık girişimi binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
