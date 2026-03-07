Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Tüketicinin korunması için eşel mobil sistemin devreye alınmasına rağmen 3 günde 2 kez fiyatı artan akaryakıta bir zam daha geliyor. Benzin ve motorinde tabela bir kez daha değişecek. İşte detaylar...

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş, petrol fiyatlarını vurdu. Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrolün varil fiyatı 93 dolara kadar çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Savaş herkesi ters köşe yaptı! Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

EŞEL MOBİL SİSTEM DEVREDE

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadeleye zarar gelmemesi için eşel mobil sistem devreye alındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında, akaryakıt zamlarının yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak. Zammın yalnızca yüzde 25’i tüketiciye yansıyacak.

AKARYAKITTA FİYAT SÜREKLİ ARTIYOR

Eşel mobil sistemin devreye alınmasına rağmen akaryakıta büyük zamlar geldi. 5 Mart tarihinde motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş, oto gaza ise 16 kuruş zam gelmişti. 7 Mart tarihinde ise benzinin fiyatı 55 kuruş, motorinin ise 1 lira 14 kuruş artmıştı.

Petrol yükseldikçe, fiyat artıyor! Akaryakıta bir çifte zam daha

BENZİN VE MOTORİNE BİR ZAM DAHA!

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta bir zam daha geliyor. Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil sistem gereğince motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış olacak.

MOTORİN 70 LİRAYA KOŞUYOR

Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 68 lirayı aşacak. Türkiye'nin en pahalı akaryakıtının satıldığı Hakkari'de benzin 62 lira 86 kuruşa, motorinin litresi ise 68 lira 6 kuruşa yükselecek.

Petrol yükseldikçe, fiyat artıyor! Akaryakıta bir çifte zam daha

7 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 59.89 64.70 30.49 İstanbul Anadolu 59.73 64.54 29.89 Ankara 60.85 65.81 30.37 İzmir 61.13 66.63 30.29

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası