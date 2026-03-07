ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş, Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi. Çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ederken, İran'dan gelen Hürmüz Boğazı hamlesi petrol fiyatlarında 6 yıl sonra bir ilkin yaşanmasına neden oldu. Uzmanlar ise dünyayı bekleyen kriz için uyardı. İşte detaylar...



YÜKSELİŞ 20 DOLARI AŞTI İran'ın küresel petrol ticaretinin 4'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla, petrol fiyatlarında çok ser bir yükseliş yaşanıyor. Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrol haftayı 93 dolardan tamamladı. Böylece 1 haftalık süreçte petrol 20 dolardan fazla yükseldi.

SON 6 YILIN EN SERT YÜKSELİŞİ Haftalık bazda değerlendirildiğinde petrol yüzde 28,37 oranında arttı. Bu durum Nisan 2020'den bu yana yani son 6 yılın en sert haftalık yükselişi oldu.



ÜRETİME BÜYÜK DARBE Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle bölgedeki bir çok ülke üretimlerinde büyük bir azaltmaya gitti. Iraklı yetkililer günlük 1,5 milyon varillik üretimi durdurduğunu belirtti. Kuveyt de depolama kapasitesi dolduğu için üretimi azaltmaya başladı.



JPMorgan Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Natasha Kaneva, Hürmüz Boğazı'nın 1 hafta daha kapalı kalması halinde üretim kesintileri günlük 6 milyon varile yaklaşabilir.

PETROL 150 DOLARA KADAR ÇIKABİLİR Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi durumunda petrolün hızlı bir şekilde 100 doları aşması bekleniyor. Analistler, Hürmüz Boğazı'nın kapalılık süresinin daha da uzaması halinde brent petrolün 150 dolara kadar çıkabileceği konusunda uyarıyor.

AKARYAKITA ZAM ÜSTÜNE ZAM Petrol fiyatlarının hızla yükselmesi küresel ekonomi için büyük bir tehlike arz ediyor. Özellikle akaryakıt fiyatları dünya genelinde büyük artacak.

DÜNYAYI BEKLEYEN KRİZ! Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle küresel enflasyonun patlak vermesi bekleniyor. Uzmanlar bu krizin bir an önce çözülmesi gerektiğini aksi halde dünyayı büyük bir ekonomik krizin beklediği konusunda uyarıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası