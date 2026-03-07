Hande Yener hakkında sahnedeki sözleri ve konserde atılan sloganlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın, şarkıcının konser sırasında kullandığı ifadelerin “anayasal düzeni hedef aldığı” ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçları üzerine açıldığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Hande Yener’in ifadesinin alınması için savcılık talimat verdi.

İFADESİ ALINACAK

Konuya ilişkin hazırlanan yazıda dosyanın ilk olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği, ancak burada yetkisizlik kararı verilmesi üzerine dosyanın başka bir birime devredildiği ifade edildi.

Dosyanın daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendiği ve Muğla’da 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen konserle ilgili değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

CİMER ŞİKAYETİ SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

Soruşturma dosyasında ayrıca Yener’in, M.A.Y. isimli bir kişi tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden şikayet edildiği bilgisine yer verildi. Savcılığın konuya ilişkin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

